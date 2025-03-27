CANLI | Beşiktaş United Payment - Fenerbahçe Petrol Ofisi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni ağırlıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 14.00'te başlayan müsabakayı hakem Mehmet Alperen Güçyetmez yönetiyor. Mücadele, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin YouTube kanallarından canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ: 0
FENERBAHÇE: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İLK 11'LER
İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 14.00'te başlayan müsabakayı hakem Mehmet Alperen Güçyetmez yönetiyor. Mücadele, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin YouTube kanallarından canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ: 0
FENERBAHÇE: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İLK 11'LER