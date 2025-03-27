CANLI | Beşiktaş United Payment - Fenerbahçe Petrol Ofisi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI | Beşiktaş United Payment - Fenerbahçe Petrol Ofisi
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27 Mart 2025 14:00
Son güncelleme 27 Mart 2025 14:02
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni ağırlıyor.

İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 14.00'te başlayan müsabakayı hakem Mehmet Alperen Güçyetmez yönetiyor. Mücadele, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin YouTube kanallarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ: 0 

FENERBAHÇE: 0

(İLK YARI OYNANIYOR)

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