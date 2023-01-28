Kadın futbolda Hatayspor'un hedefi seriyi sürdürmek

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Onvo Hatayspor, sahasında karşılaşacağı Fatih Vatanspor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.Bordo-beyazlı ekip, ligin 13. haftasında deplasmanda Dudullu'yu 4-1'lik skorla geçerek puanını 23'e yükseltti.Akdeniz temsilcisi ligde 7. haftayı bay geçerek 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 23 puanla 13. haftayı 2. sırada bitirdi.Aldıkları başarılı sonuçlarla lige iyi bir başlangıç yapan Onvo Hatayspor, ligin 14. haftasında deplasmanda Fatih Vatan Spor ile yapacağı maçta da galibiyeti hedefliyor.Teknik direktör Hilmi Bugüner, AA muhabirine, son maçları kazanarak bekledikleri çıkışı yakaladıklarını söyledi.Başarılı bir takım olduklarını aktaran Bugüner, "İçeride namağlup hiç puan kaybetmeyen bir takımız. Geçen yılki takımdan bu seneki takıma biraz daha çok destek alarak ve iyi planlamayla baştan işi sıkı tuttuk. Bunun neticesinde hedefe oynamak daha kolay oluyor. Sezon başı hedefimizin üst sıralar olduğunu belirtmiştim. Bugün büyük bir mutluluk ve gururla konuştuğumuz hedeflerin içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.Hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini vurgulayan Bugüner, şöyle devam etti:"Takviyelerle daha iyi çalışarak ve iyi motive olup şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sezon başı transfer ettiğimiz 2 oyuncuda mevki anlamında beklediğimiz verimi tam alamadık ve onlar ile yolumuzu ayırdık. Bir takviyeyle yolumuza devam etme kararı aldık. Ekibime ve oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum."Takımın sol bek oyuncusu Aybüke Aykul da sezona çok iyi bir hazırlık döneminin ardından başladıklarını belirtti. Kendi sahalarında namağlup takımı yenerek lige iyi bir başlangıç sağladıklarını belirten Aybüke, "Bu şekilde de devam edeceğimizi düşünüyorum. Takımın motivasyonu iyi. Kendi evimizde namağlup olarak devam etmeyi düşünüyoruz. Bu serinin de bozulmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.Takımın orta saha oyuncusu Elvin Kılınç da 2 sezondur Onvo Hatayspor'da forma giydiğini ve son iki haftada aldıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.Her maça kazanma parolasıyla hazırlandıklarını vurgulayan Elvin, şunları kaydetti:"Her birimiz ayrı ayrı bireysel çalıştırılıyoruz. Galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Ligin ilk yarısı gayet güzel geçti ama sadece kendi sahamızda, kendi evimizde güzel sonuçlar alabildik. Deplasmanda biraz sıkıntılar yaşadık. Şu an çok güzel bir sıralamadayız. Önümüzdeki maçlarda da daha iyi sonuçlar alacağız."