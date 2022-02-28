Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta müsabakaları oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç
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28 Şubat 2022 01:40
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta müsabakaları tamamlandı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Karadeniz Ereğli Belediyespor-1207 Antalyaspor Kadın FK: 2-0

Ataşehir Belediyespor-Kocaeli Bayan FK: 4-1

Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-3

Fenerbahçe-Beşiktaş Vodafone: 2-1

Fatih Vatanspor-Altay: 2-1

Kireçburnu-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-4

 B Grubu

Bitexen Sivasspor-Galatasaray Hepsiburada: 2-1

Çaykur Rizespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-2

Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Hakkarigücü: 0-4

ALG Spor-Konak Belediyespor: 2-0

Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 0-3

Dudullu-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 1-0

 

 

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