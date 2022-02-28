Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta müsabakaları tamamlandı.
Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Karadeniz Ereğli Belediyespor-1207 Antalyaspor Kadın FK: 2-0
Ataşehir Belediyespor-Kocaeli Bayan FK: 4-1
Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-3
Fenerbahçe-Beşiktaş Vodafone: 2-1
Fatih Vatanspor-Altay: 2-1
Kireçburnu-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-4
B Grubu
Bitexen Sivasspor-Galatasaray Hepsiburada: 2-1
Çaykur Rizespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-2
Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Hakkarigücü: 0-4
ALG Spor-Konak Belediyespor: 2-0
Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 0-3
Dudullu-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 1-0
Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Karadeniz Ereğli Belediyespor-1207 Antalyaspor Kadın FK: 2-0
Ataşehir Belediyespor-Kocaeli Bayan FK: 4-1
Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-3
Fenerbahçe-Beşiktaş Vodafone: 2-1
Fatih Vatanspor-Altay: 2-1
Kireçburnu-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-4
B Grubu
Bitexen Sivasspor-Galatasaray Hepsiburada: 2-1
Çaykur Rizespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-2
Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Hakkarigücü: 0-4
ALG Spor-Konak Belediyespor: 2-0
Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 0-3
Dudullu-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 1-0