Kadın Curling Milli Takımı, İtalya'da şampiyon oldu

Kadın Curling Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Dünya Curling Turu Cortina Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Curling Milli Takımı, İtalya'da şampiyon oldu
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14 Ocak 2024 10:55
Son güncelleme 14 Ocak 2024 15:55
Kadın Curling Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Dünya Curling Turu Cortina Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Cortino D'ampezzo kasabasında gerçekleştirilen organizasyonda mücadele etti.

Antrenörlüğünü Bilal Ömer Çakır'ın yaptığı, Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan milli takım, finalde İsviçre'yi 6-4 yenerek şampiyon oldu.

Milliler, altı maçta sadece bir kere yenilerek önemli bir başarıya imza attı.

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