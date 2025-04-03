Kadın basketbolunda finale doğru; Galatasaray mı, Mersin mi?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile ÇBK Mersin kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolunda finale doğru; Galatasaray mı, Mersin mi?
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03 Nisan 2025 10:03
Son güncelleme 03 Nisan 2025 11:02
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında cuma günü deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadelede hakemler Can Mavisu, Orkun Yurttaş ve Münevver Özemre görev alacak.

ÇBK Mersin, ev sahibi olduğu ilk karşılaşmada Galatasaray'ı 83-78 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.

Seride iki galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek.

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