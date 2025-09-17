17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
1-022'
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-021'
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
0-07'
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-07'
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-07'
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Kadıköy'de duygusal anlar: Gökhan Gönül

Fenerbahçe tribünlerine çağrılan Gökhan Gönül, kulüp armasını öperek taraftarlara karşılık verdi, gözyaşlarına hakim olamadı.

calendar 17 Eylül 2025 19:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Gökhan Gönül, sarı-lacivertli taraftarlarla duygusal anlar yaşadı.

Uzun yıllar formasını terlettiği kulübe bu kez yardımcı antrenör olarak dönen Gönül, tribünlerde büyük sevgiyle karşılandı.

TARAFTARI SELAMLADI

Tribünlere çağrılan Gökhan Gönül, Fenerbahçe armasını öperek taraftarları selamladı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarına gözyaşlarıyla karşılık veren Gönül, duygu dolu anlar yaşadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
