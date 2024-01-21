Kaan Ayhan sol bek oynadı, gol attı

Galatasaray'da bu sezonun joker oyunculardan olan Kaan Ayhan, Trabzonspor mücadelesinde sol bekte görev yaptı.
Okan Buruk'un bu sezon ön libero, sağ bek ve stoperde görev verdiği Kaan, kritik müsabakada sol kanadı savundu. Başarılı performansıyla dikkati çeken Kaan Ayhan, Trabzonspor mücadelesinde bir de gol bularak bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon hücumun her bölgesinin yanı sıra sol ve sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz ise Trabzonspor mücadelesinde orijinal yerine dönerek sağ kanatta atak kovaladı. Barış, Wilfried Zaha'nın 13. dakikada kaydettiği golün pasını verdi.
Okan Buruk'un bu sezon ön libero, sağ bek ve stoperde görev verdiği Kaan, kritik müsabakada sol kanadı savundu. Başarılı performansıyla dikkati çeken Kaan Ayhan, Trabzonspor mücadelesinde bir de gol bularak bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon hücumun her bölgesinin yanı sıra sol ve sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz ise Trabzonspor mücadelesinde orijinal yerine dönerek sağ kanatta atak kovaladı. Barış, Wilfried Zaha'nın 13. dakikada kaydettiği golün pasını verdi.