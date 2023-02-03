Kaan Ayhan geldi, sıra kardeşinde!

Schalke U17 takımında forma giyen Mertcan Ayhan da Florya yolunda. 16 yaşındaki stoper, yeni sezon abisiyle beraber formayı giymek istiyor. Galatasaray, Mertcan'la profesyonel sözleşme yapacak.



İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ



Galatasaray bir taşla 6 kuş birden vurdu... İsviçre Çakısı gibi "nereye koysan oynar" denilen Kaan Ayhan'ı ezeli rakibi Beşiktaş'ın elinden kaptı. Kaan'ın asıl mevki sağ stoper olarak biliniyor.



Bunun yanı sıra defansif ön libero, sağ bek, box to box orta saha, 3'lüde sağ orta saha ve sol bekte oynaması olumlu görülüyor.





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