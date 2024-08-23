Juventus, Weston McKennie ile uzattı

Juventus, ismi sık sık transfer dedikoduları ile anılan 25 yaşındaki ABD'li orta sahası Weston McKennie için kararını verdi.



Torino devi, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Weston McKennie ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. Juve, oyuncu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



2.5 MİLYON MAAŞ



Yapılan anlaşmada ABDli yıldızın maaşının 2.5 milyon euro olacağı belirtildi.



JUVENTUS KARİYERİ



Siyah-beyazlılarda 134 maça çıkan McKennie, 13 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU