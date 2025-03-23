Juventus'un Osimhen inadı!

Avrupa devlerinin radarındaki Victor Osimhen için kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Juventus ısrarla Nijeryalı forveti isterken, Napoli bu transfere kapıları kapatıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Juventus'un Osimhen inadı!
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23 Mart 2025 10:16
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor.

Bu sezon Galatasaray'da 30 resmi maça çıkıp 26 gol atan ve 5 asist yapan Osimhen'i özellikle İtalya'dan Juventus istiyor.

JUVE, İNADINDAN VAZGEÇMEDİ

Bonservisi Napoli'de olan Nijeryalı yıldız için resmi temaslara başlayan Juve'ye olumlu yanıt gelmedi. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in Serie A'da başka bir takımda oynamasını istemediklerini vurguladı. Ancak Juventus'un inadından vazgeçmediği ve sezon sonunda oyuncu tarafıyla temasa geçeceği aktarıldı.

NİJERYA'DA 1 NUMARA

Victor Osimhen; Nijerya Milli Takımı'nda da adından söz ettiriyor. Ruanda'yı deplasmanda 2-0 yendikleri 2026 Dünya Kupası elemeleri maçında iki gol atan Osimhen, hem Nijerya taraftarları hem de ev sahibi Ruanda tribünlerinde büyük ilgi topladı. Ruanda Milli Takımı futbolcuları da dünyaca ünlü forvetle yakından ilgilendi. Nijerya basınında da Victor Osimhen'in performansı alkış alıyor. 

 
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