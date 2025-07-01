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Juventus'tan Osimhen için yeni hamle

Juventus'un Victor Osimhen'i transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdığı ve oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

calendar 01 Temmuz 2025 00:44 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 00:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Juventus'tan Osimhen için yeni hamle
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Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar'daki kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı santrforun transferi için Juventus'un çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Juventus, hem Lille'den ayrılan Jonathan David hem de Napoli'den Victor Osimhen ile ilgileniyor.


Haberde Osimhen'in Juventus için en önemli transfer hedeflerinden birisi olduğu belirtilirken, İtalyan ekibinin geçtiğimiz hafta sonu yıldız oyuncuyla görüştüğü ifade edildi.

Juve'nin öncelikle Osimhen'den transfer için 'evet' yanıtını almak olduğu, maaş ve diğer konularda 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşılmasının ardından Napoli ile pazarlık yapılacağı bildirildi.

Juventus'un Osimhen'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi hakkında Napoli ile masaya oturacağı öne sürüldü.

IGOR TUDOR İSTİYOR

Öte yandan Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Igor Tudor'un Nijeryalı santrforu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

26 yaşındaki yıldız, geride kalan sezonda Galatasaray'da 41 maça çıktı. Victor Osimhen bu müsabakalarda 37 gol ile 8 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ GELECEK SEZON SONA ERECEK

Victor Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 70 milyon euro. 

 
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