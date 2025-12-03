Juventus'tan Oosterwolde hamlesi

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda...
İtalyan devi Juventus, Hollandalı savunmacı için ocak ayında Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Oyuncusunu satmaya sıcak bakmayan Sarı-Lacivertliler, 20 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirme kararı aldı.
7 MİLYON EURO'NUN YÜZDE 30'U PARMA'YA
Sarı-Lacivertliler, Jayden'i 7 milyon euro ve üzeri bir rakama satması durumunda, anlaşma gereği elde edilen kârın %30'unu Parma'ya ödeyecek.
Kanarya, İtalyan ekibine 2023 yılında 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemişti. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro.
Sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Oosterwolde, bu sezon oynadığı 21 maçta skora katkı yapamadı.
