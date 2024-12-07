Juventus, sahasında son dakikada puan aldı

İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Juventus, sahasında Bologna ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Juventus, sahasında son dakikada puan aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2024 21:58
İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Juventus, Bologna'yı konuk etti. Allianz Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 berabere bitti.

Juventus'un gollerini 62'de Koopmeiners ile 90+2'de Mbangula attı. Bologna'nın gollerini ise 30'da Dan Ndoye ile 52'de Tommaso Pobega kaydetti. 

Juventus'ta Kenan Yıldız mücadeleye 64. dakikada dahil oldu.

Juventus, bu maçın ardından puanını 27 yaptı. Bologna ise 22 puana yükseldi.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus, Venezia'yı konuk edecek. Bologna, ise Fiorentina'yı ağırlayacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery