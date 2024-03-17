Juventus, menajeriyle temasa geçti: Hermoso

Juventus, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mario Hermoso ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus, menajeriyle temasa geçti: Hermoso
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17 Mart 2024 13:21
Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mario Hermoso'nun geleceği netleşiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, Mario Hermoso ile ilgileniyor.

ANLAŞMAYA YAKIN

Haberde Juve'nin 28 yaşındaki stoperin menajeriyle temasa geçtiği ve anlaşmaya yakın olduğu yazıldı.

BARÇA'NIN DA İLGİSİ VAR

Oyuncu ile Barcelona'nın da ilgilendiği ancak Katalan devinin stoperde alternatiflerinin çok olması sebebiyle transferde ağır hareket ettiği kaydedildi.

Real Madrid altyapısında yetişen İspanyol stoper, Espanyol ve Vallodolid formaları da giydi. Atletico ile bu sezon 36 maça çıkan Hermoso, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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