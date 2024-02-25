İtalya Serie A 26. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Frosinone ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.



Juventus, 3. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçti. Frosinone, bu gole hemen cevap verdi ve Walid Cheddira 14. dakikada skoru eşitledi. Konuk ekip Frosinone, 27. Marco Brescianini ile 2-1 öne geçti. Juventus'ta ilk golü atan Dusan Vlahovic, 32. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısında 4 gol çıktı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.



İkinci yarıda ise ilk yarının aksine uzun süre gol sesi çıkmadı. Juventus, 90+5'te Daniele Rugani'nin attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna dahil oldu.



Ligde son dönemde istediği sonuçları alamayan Juventus, bu galibiyetle birlikte 4 maçlık 3 puan hasretine son verdi.



Juventus, 57 puana yükseldi. Frosinone ise 23 puanda kaldı.



İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus, Napoli deplasmanına gidecek. Frosinone, sahasında Lecce'yi ağırlayacak.





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