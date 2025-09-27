27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
1-0DA
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-1
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
1-0DA
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-2
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
0-161'
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
0-049'
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
0-047'
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
3-4
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Juventus ile Atalanta yenişemedi!

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, konuk ettiği Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 27 Eylül 2025 21:04 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 21:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, Atalanta'yı konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Atalanta'da fileleri 45+1. dakikada Kamal Deen Sulemana havalandırdı. Juventus'un golünü ise 78. dakikada Juan Cabal kaydetti.


Atalanta'da Marten de Roon, 80. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Öte yandan Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Juventus 11 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı ve Napoli'nin lider olduğu tabloda 2. sırada yer aldı.

Atalanta ise 9 puana yükseldi ve 3. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Juventus, Milan'ı konuk edecek. Atalanta ise Como'yu ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
