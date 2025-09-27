İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, Atalanta'yı konuk etti.Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.Atalanta'da fileleri 45+1. dakikadahavalandırdı. Juventus'un golünü ise 78. dakikadal kaydetti.Atalanta'da80. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.Öte yandan Juventus forması giyen milli futbolcuilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.Bu sonucun ardından Juventus 11 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı ve Napoli'nin lider olduğu tabloda 2. sırada yer aldı.Atalanta ise 9 puana yükseldi ve 3. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Juventus, Milan'ı konuk edecek. Atalanta ise Como'yu ağırlayacak.