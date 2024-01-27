İtalya Serie A, 22. hafta karşılaşmasında Juventus evinde konuk ettiği Empoli ile 1-1 berabere kaldı.



Juventus'un golünü 50. dakikada Dusan Vlahovic, Empoli'nin golünü 70. dakikada Tommaso Baldanzi kaydetti.



Juventus'ta, Arkadiusz Milik 18. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Ayrıca Milli oyuncumuz Kenan Yıldız 78. dakikada maça dahil oldu.



Juventus bu beraberlikle puanını 53'e yükseltirken, Empoli 17 puana çıktı.



Juventus bir sonraki karşılaşmasında Inter deplasmanına giderken, Empoli sahasında Genoa'yı konuk edecek.



