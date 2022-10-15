İtalya Ligi'nde derbi mücadelesinde Torino ile Juventus karşı karşıya geldi. Torino derbisinde kazanan Juventus oldu.
Juventus'a derbide galibiyeti getiren golü 74. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
Ev sahibi Torino'da Emirhan İlkhan maça yedek başladı, karşılaşmada şans bulamadı.
Bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini alan Juventus, puanını 16'ya yükseltti. Beş haftadır kazanmayan Torino, 11 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Torino, Udinese'ye konuk olacak. Juventus, Empoli'yi ağırlayacak.
Juventus'a derbide galibiyeti getiren golü 74. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
Ev sahibi Torino'da Emirhan İlkhan maça yedek başladı, karşılaşmada şans bulamadı.
Bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini alan Juventus, puanını 16'ya yükseltti. Beş haftadır kazanmayan Torino, 11 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Torino, Udinese'ye konuk olacak. Juventus, Empoli'yi ağırlayacak.
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