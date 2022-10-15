Juventus derbide bir ilki başardı

Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri'nin koltuğu sallanırken, siyah-beyazlı ekip derbide Torino'yu tek golle geçti ve bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus derbide bir ilki başardı
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15 Ekim 2022 20:56
İtalya Ligi'nde derbi mücadelesinde Torino ile Juventus karşı karşıya geldi. Torino derbisinde kazanan Juventus oldu.

Juventus'a derbide galibiyeti getiren golü 74. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

Ev sahibi Torino'da Emirhan İlkhan maça yedek başladı, karşılaşmada şans bulamadı.

Bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini alan Juventus, puanını 16'ya yükseltti. Beş haftadır kazanmayan Torino, 11 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Torino, Udinese'ye konuk olacak. Juventus, Empoli'yi ağırlayacak.

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