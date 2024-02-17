Juventus deplasmanda 1 puana razı oldu

İtalya Serie A karşılaşmasında Juventus deplasmanda Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus deplasmanda 1 puana razı oldu
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17 Şubat 2024 21:58
Serie A 25. hafta karşılaşmasında Juventus konuk olduğu Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı.

Juventus'un gollerini 28. dakikada Dusan Vlahovic ve 55. dakikada Adrien Rabiot, Verona'nın gollerini 11. dakikada Michael Folorunsho ve 52. dakikada Tijjani Noslin kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız 66 dakika sahada kaldı.

Juventus bu beraberlikle puanını 54'e çıkarırken, Verona'da 20 puana yükseldi.

Juventus bir sonraki karşılaşmasında Frosinone'yi ağırlarken, Verona ise Bologna deplasmanına gidecek.

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