Juventus deplasmanda 1 puana razı oldu

Serie A 25. hafta karşılaşmasında Juventus konuk olduğu Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı.



Juventus'un gollerini 28. dakikada Dusan Vlahovic ve 55. dakikada Adrien Rabiot, Verona'nın gollerini 11. dakikada Michael Folorunsho ve 52. dakikada Tijjani Noslin kaydetti.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız 66 dakika sahada kaldı.



Juventus bu beraberlikle puanını 54'e çıkarırken, Verona'da 20 puana yükseldi.



Juventus bir sonraki karşılaşmasında Frosinone'yi ağırlarken, Verona ise Bologna deplasmanına gidecek.



