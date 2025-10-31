31 Ekim
Juventus'a Kenan Yıldız şoku!

Luciano Spalletti yönetimindeki ilk maçına Cremonese karşısında çıkacak Juventus'ta, maç öncesinde Kenan Yıldız'tan kötü haber geldi.

Serie A'da kötü günler geçiren Juventus'a bir kötü haber de milli yıldızımız Kenan Yıldız'dan geldi.

DİZ PROBLEMİ NEDENİYLE CREMONESE MAÇINDA YOK

Genç yıldız, dizindeki ağrılar nedeniyle yarın oynanacak Cremonese karşılaşmasında forma giyemeyecek. Juventus'un "10 numarası", dizine dinlenme fırsatı vermek amacıyla Torino'da kalacak ve kondisyonunu yeniden kazanmak için çalışmalarını sürdürecek.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz hafta Lazio karşısında maça yedek başlamış, ancak Udinese mücadelesinde penaltıdan attığı golle geri dönmüştü. Bu kez ise ilk kez kadroya alınmayacak.

HEDEF: ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖNÜŞÜ

Spalletti'nin ekibinde önemli bir eksik olarak görülen Kenan'ın, salı günü Sporting ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takıma dönmesi bekleniyor. Bu karşılaşma, Juventus'un Avrupa yolculuğu açısından büyük önem taşıyor.

Yeni teknik direktör Spalletti, takımıyla yalnızca son antrenmanda çalışma fırsatı bulurken, genç yıldızın yokluğu hücum hattında önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
