Jürgen Klopp: 'Salah için endişeli değilim'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, henüz yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılamayan Muhammed Salah hakkında açıklamalarda bulundu.



Salah ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Alman teknik direktör, "Bugünlerde röportaj yapmak tehlikeli. Salah'ın kalmasını istiyoruz. Müzakerelerin birçok farklı yönü vardır. Olumlu bir ruh halindeyim, taraftarlar kadar gergin değilim. Endişelenecek bir şey yok, bu normal bir süreç." dedi.



Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 23 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.





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