Jürgen Klopp: 'İşimiz zor ama planımız hazır'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Real Madrid ile oynayacakları rövanş maçı öncesi konuştu.



Klopp, yaptığı açıklamada, "Fabinho, Real Madrid'in kan koktuğunu söylerken haklıydı. Gerçekten çok büyük bir kulüp. Çok büyük saygı duyuyorum." dedi.



Real Madrid'in çok iyi bir kadrosu olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Real Madrid'in harika bir kadrosu var. Modric, Benzema gibi oyuncular 45 yaşına kadar oynayabilir. Bir de genç yıldızları var. Harika bir kulüpten bahsediyoruz. Ama bizim de konumumuzu güçlendirecek birkaç planımız var." açıklamasını yaptı.



Klopp ayrıca, "Tabii ki tur için deneyeceğiz ama olmazsa da yapılacak bir şeyin olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.





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