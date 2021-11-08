Jürgen Klopp, gazeteciyle tartıştı: 'Bir fikrin yok mu?'

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda West Ham United'a 3-2 mağlup olan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, basın toplantısında bir gazeteciye tepki gösterdi.



"HAKEM KARARLARI ETKİLEDİ"



Maçın hakemi Craig Pawson'ın maça etki ettiğini söyleyen Alman teknik adam, "Galibiyet serimizin bitmesi beni endişelendirmiyor. Her seri bir gün biter. Ancak maç içerisinde kabul edemediğim birkaç şey oldu. Şansınızı kullanamadığınız zaman her şey hakem kararlarına bağlı oluyor." dedi.



"ALISSON'A FAUL YOK MUYDU?"



Hakemin hangi kararının beğenilmediği sorulan Klopp; gazeteciye tepki göstererek, "Burada neyi sorduğunuzu merak ediyorum. Bahsettiğim şeyi anlamadıysanız bu soruyu cevaplamak istediğimden emin değilim. Sence West Ham'ın attığı golde Alisson'a faul yok muydu? Bir fikrin yok mu? Ben net bir şekilde gördüm; Alisson topa dokunmak isterken Ogbonna koluna vuruyor ve sonrasında gol oluyor. Zaten pozisyonu izlediğinizde "Nasıl faul olmaz?" diye sorguluyorsunuz. Aaron Cresswell'in Henderson'a yaptığı pozisyon da tartışmasız kırmızı karttı." ifadelerini kullandı.



"SABRIMIZI KAYBETMİŞ GİBİYDİK"



Son olarak takımının oyununu değerlendiren başarılı teknik direktör, "İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi, harika bir beraberlik golü attık ve maçı tekrar başlattık. İkinci yarıda bir kontradan, bir de duran toptan gol buldular. Ancak bunun sebebi de ikinci yarıda oyunu kontrol edemediğimiz için oldu. Sanki sabrımızı kaybetmiş gibiydik." şeklinde konuştu.





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