Juan Cuadrado'dan transfer açıklaması

Juventus'tan ayrılan Juan Cuadrado, geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juan Cuadrado'dan transfer açıklaması
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08 Temmuz 2023 19:24
Juventus ile yollarını ayıran Kolombiyalı kanat oyuncusu Juan Cuadrado, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan tecrübeli oyuncu, "Menajerim Avrupa'da bazı görüşmeler yapıyor. En iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"RONALDO BENİ İSTEMİYOR"

Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisini de değerlendiren Cuadrado, "Arabistan konusunda; Hala rekabet etmek için tutkum var. Ronaldo orada ama beni almak istemiyor." dedi.

35 yaşındaki Cuadrado, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 47 maçta 2 gol 4 asist kaydetti.

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