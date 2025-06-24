Boston Celtics, tecrübeli oyun kurucu Jrue Holiday'i Portland Trail Blazers'a takasladı.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, takas karşılığında Celtics; skorer guard Anfernee Simons ve iki ikinci tur draft hakkı aldı.Trail Blazers, Holiday'i aslında 2023 yazında Damian Lillard takasında kadrosuna katmış, ancak yıldız guard Portland forması giymeden Boston'a göndermişti.2024-25 sezonunda 62 maçta forma giyen 16 yıllık NBA kariyerine sahip Holiday, 11.1 sayı, 3.9 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları yakaladı. İki kez NBA şampiyonu olan tecrübeli oyuncu, 2021'de Milwaukee Bucks, 2024'te ise Celtics ile bu başarıya ulaştı. Altı kez NBA Yılın Savunma Takımı'na seçildi.35 yaşındaki Holiday'nin 2025-26 ve 2026-27 sezonları için toplam 67.2 milyon dolarlık kontratı bulunuyor. 2027-28 sezonu için ise 37.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu var.Celtics'in, New York Knicks'e elendikleri ikinci tur sonrası kadroda birçok oyuncuyla ilgili takas görüşmelerine açık olduğu belirtildi.Anfernee Simons ise 2025-26 sezonunda 27.7 milyon dolar kazanacak ve sonrasında serbest kalacak. Portland tarafından 2018 Draftı'nda 24. sıradan seçilen 26 yaşındaki skorer guard, geçen sezon 70 maçta 19.3 sayı ve 4.8 asist ortalamalarıyla takımının en skorer ismi oldu.