Jr. NBA BİDEV Ligi draft ile start aldı

Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile Amerikan Basketbol Ligi (NBA) iş birliğinde gerçekleştirilen Jr. NBA BİDEV Ligi, draft organizasyonuyla başladı.



Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına, BİDEV Yönetim Kurulu üyeleri Aytek Gürkan, Eyal Tarablus ve Prof. Dr. Füsun Uysal, NBA Avrupa Başkan Yardımcısı Neal Meyer ve basketbol elçisi Dino Radja katıldı.



Toplantıda açıklamada bulunan Aytek Gürkan, NBA ve BİDEV'in bir araya geldiğini belirterek, "NBA'in sivil toplum örgütü olarak bizi seçmesinden dolayı teşekkür ediyorum. BİDEV'i iki sene önce kurduk. Dayanışma bizim basketbol camiamızın en önemli kısımlarından biri. İçinde eski oyuncular var, antrenörler var, basın var. Bütün emekçileri bir araya getirip sosyal sağlık sıkıntılarını çözmek için çok çaba harcayacak vakıf haline getirdik." dedi.



Vakıf olarak kısa sürede çok yol kat ettiklerini anlatan Gürkan, "Önümüzdeki sene 100. yılını kutlayacağımız Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin yetiştirdiği bu güzel grupla daha çok şey yapmak istiyoruz. Dayanışmanın yanına eğitim koyduk. Basketbolun bize verdiğini çocuklara yaymak istiyoruz. Basketbol hepimize arkadaşlık, takımdaşlık ve bir konuda çaba sarf edeceği alan yarattı. Şimdi bizim bunları çocuklara verme zamanı geldi. Bu nedenle bu organizasyonu yaptık." ifadelerini kullandı.



Neal Meyer ise Jr. NBA BİDEV Ligi'nin dev bir ailenin yeni bir üyesi olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Burada olmak büyük bir gurur. BİDEV'le birlikte ligi burada resmen başlatıyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu yalnızca basketbolla ilgili bir şey değil. Sportmenlikle ilgili, birbirine yardımcı olmakla ilgili, takım çalışmasıyla ilgili, iyi ahlakla ilgili bir şey. Bu organizasyona 2014'te Ortadoğu'da tek bir ülkeyle başladık. Şimdi 30'dan fazla ülkede 111 lig var. Sizler de bunun bir parçasısınız. BİDEV'e teşekkür ediyorum. Bu desteğin önümüzdeki dönemde büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum."



Eyal Tarablus: "Bizim zamanımızda bu hayaldi"



Organizasyonla ilgili bilgi veren Eyal Tarablus ise yeni bir hayallerinin olduğunu vurgulayarak, "Bugün çocukluğumuzda ancak kasetlerle izleyebildiğimiz NBA'yi sistemimizin parçası haline getirmek istiyoruz. Bu çocukların basketbol aşkıyla gerçekleştireceğimize eminim. BİDEV olarak tüm desteği sağlayacağız. Çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması şart. NBA ve BİDEV olarak uzun soluklu iş birliği anlaşması yaptık. Jr. NBA altyapı seviyesinde kız ve erkek çocuklarının yanı sıra koçlar ve veliler basketbol deneyimlerini geliştirmeyi sağlayacak. Daha da önemlisi takım ruhunu, saygıyı geliştirmeye yönelik bir çalışma olacak." diye konuştu.



NBA'de olduğu gibi iki ayrı lig organizasyonu kurguladıklarını anlatan Tarablus, "Katılan okullar 30 NBA takımından birinin ismini alacak. O takımın formasıyla mücadele edecek. Bizim zamanımızda bu hayaldi. Jr. NBA iki konferans ve altı bölgeye ayrılacak. Sıralamada en üstte yer alacak takımlar play-off'a katılacak. Turnuva 2023 ocak ayında ilk Jr. NBA Şampiyonası ile tamamlanacak." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıda açıklamada bulunan Füsun Uysal da böyle bir organizasyonun Türkiye'de olmasının mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kadınım, doktorum, anneyim. Bütün bunlara ulaşmamda basketbol oyunun katkısı çok oldu. Sadece ülkemizde değil, bütün kadınların kişisel gelişimlerini tamamlamaları, mesleki anlamda bir yere gelmeleri için biraz daha çaba sarf etmeleri gerekiyor. 12 kız 60 erkek takım var. Genelde de ortalama hep böyle olur. Yüzde 30 kadın temsilciliği olur. Burada önemli olan rakamlar değil, önemli olan size duyulan saygıdır. BİDEV olarak bunu çok gündeme getiriyoruz. Yüzde 30 temsilciliğimiz var ama özgül ağırlığımız yüksek. Bütün olarak çalışıyoruz. Basketbol bir kız çocuğunun Türkiye'de kişisel gelişimini sağlamak ve hayattaki duruşunu tamamlamak için çok şey kazandırıyor. Herkes basketbol yıldızı olmak zorunda değil, kendi hayatınızın yıldızı olun."



Bir dönem NBA'de forma giyen Hırvat eski basketbolcu Dino Radja ise yaptığı açıklamada, "İstanbul'da en sonunda turist olarak bulunabiliyorum. Bu sayede şehri biraz görme fırsatım oldu. Çocuklar büyük bir sabırsızlıkla draftı bekliyor. Onları fazla bekletmemek adına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Organizasyona 21 Kasım'da başlayacak



Organizasyonda İstanbul'da 12 yaş altı ve 10 yaş altı kategorilerinde erkekler, 12 yaş altı kategorisinde kızların katıldığı Jr. NBA BİDEV Ligi draft etkinliğine katılan okulların, lig boyunca ismini ve logosunu taşıyacakları NBA takımları kura ile belirlendi.



Turnuva 21 Kasım'da başlayacak ve 72 takımın katılımıyla 1000'in üzerinde sporcu mücadele edecek. Normal sezon boyunca 200'ün üzerinde maç oynanacak ve ilk sekize kalan takımlar play-off oynamaya hak kazanacak.



Şampiyonun belirleneceği finaller 14-15 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.



Ligi şampiyon tamamlayan takımın oyuncuları, şampiyonluk kupasıyla NBA'in geleneksel şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek.



Bu arada NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, video mesajla organizasyonda yer alacak sporculara başarılar diledi.



