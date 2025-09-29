29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
1-190'
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-3
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-490'

Jota Silva'nın hayali gerçek oldu!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Jota Silva'nın, siyah-beyazlılardaki ilk gol hayali gerçeğe dönüştü. İşte ayrıntılar...

calendar 29 Eylül 2025 22:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Jota Silva'nın hayali gerçek oldu!
Beşiktaş'ın Nottinhagm Forest'tan yeni transferi Jota Silva'nın hayali gerçek oldu.

Portekizli futbolcu, Beşiktaş'a geldikten sonra "Beşiktaş için attığın ilk golü hayal et, nasıl olurdu?" sorusuna verdiği yanıt gerçekleşti.

15 Eylül'deki bu soruya "Muhtemel tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye, belki bir ortayla gelen kafa golü olur. Bundan çok keyif alırım." diyen Jota Silva, bu hayalini yaşadı.

Jota Silva, Kocaelispor'a karşı tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye golünü, gelen ortaya kafa vurarak attı ve büyük sevinç yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
