Beşiktaş'ın Nottinhagm Forest'tan yeni transferi Jota Silva'nın hayali gerçek oldu.
Portekizli futbolcu, Beşiktaş'a geldikten sonra "Beşiktaş için attığın ilk golü hayal et, nasıl olurdu?" sorusuna verdiği yanıt gerçekleşti.
15 Eylül'deki bu soruya "Muhtemel tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye, belki bir ortayla gelen kafa golü olur. Bundan çok keyif alırım." diyen Jota Silva, bu hayalini yaşadı.
Jota Silva, Kocaelispor'a karşı tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye golünü, gelen ortaya kafa vurarak attı ve büyük sevinç yaşadı.
