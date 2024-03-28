Joshua Kimmich'te avantaj Manchester City'de!

Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan Joshua Kimmich için yeni bir haber geldi.



Fichajes'te yer alan habere göre; Barcelona, Real Madrid ve Manchester City, Alman futbolcuyla ilgileniyor.



MANCHESTER CITY ÖNDE



Haberde Manchester City'nin transferde bir adım önde olduğu belirtildi.



BAYERN BIRAKMAK İSTEMİYOR



Kimmich'i bırakmak istemeyen Bayern Münih ise oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.



29 yaşındaki orta sahanın Bayern ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Alman deviyle toplamda 378 maça çıkan Kimmich, 41 gol ve 102 asist yapma başarısı gösterdi.



