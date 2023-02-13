Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem, ülkemizde 10 ilde büyük yıkımlara sebebiyet verdi. Deprem sonrası Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza açıklamalarda bulundu.



Brezilya basınından Globo Esporte'ye röportaj veren futbolcunun demeçleri dikkat çekti. Josef de Souza depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğini açıkladı.



JOSEF AFET BÖLGESİNDE



Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza yaşanan deprem felaketinin ardından hayranlarına yardım çağrısında bulundu. Doğum gününde depremzedeler için bağış IBAN'ı paylaşan Brezilyalı orta saha, Mersin'e giderek afetzede çocuklara destek verdi.



"G.SARAY TARAFTARLARINDAN MESAJLAR ALDIM"



Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından tüm ülkenin tek yürek olduğunu vurgulayan Josef de Souza, "Takımlar arasındaki rekabetten dolayı beni sevmeyen Galatasaray taraftarlarından bile mesajlar aldım. Ayrıca ayrıldığım takım Fenerbahçe'nin çoğu benden hoşlanmayan taraftarlarından da mesajlar aldım. Şimdi hepsi yardımlar için bana teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.



"DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA ZAMANI DEĞİLDİ"



Doğum gününü kutlamamasıyla ilgili gelen soruya Josef de Souza, "Doğum günümdü ama kutlama yapacak zaman değildi. Türkiye halkına yardım etme zamanı" cevabını verdi.



EVLAT EDİNME MESAJI



Josef de Souza son olarak depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğinin sinyalini verdi. Josef de Souza açıklamasında, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim" diye konuştu.







