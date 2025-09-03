Josef de Souza'dan Beşiktaş'a dönüş yanıtı!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Sergen Yalçın'ın istemesi durumunda 52 yaşındaki teknik adamın ekibinde yer alabileceğini söyledi. Brezilyalı ismin, Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alması bekleniyor.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da bulunan Josef de Souza, "İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. Ailemle beraber hepimiz Türk gibi hissediyoruz." dedi.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı ve şampiyonluk yaşadığı Sergen Yalçın ile ilgili konuşan Josef, "Sergen Yalçın'ın iyi oyunculara ve zamana ihtiyacı var. O, Süper Lig'i biliyor ve oyuncuları tanıyor. Sergen Yalçın iyi bir hoca kimse tek başına bir şey yapamaz. Beşiktaş'ın takımda lidere ihtiyacı var." dedi.

"EKİBİNDE YER ALIRIM"


"Fenerbahçe ve Galatasaray bu kadar para harcarken, Avrupa'nın en iyi oyuncularını getirirken rekabet etmek kolay değil. Ama benim zamanında da Beşiktaş dünyanın en iyilerini getirmedi. Yine de şampiyon olduk." açıklamasını yapan Josef de Souza, Beşiktaş'a geri dönüşle ilgili, "Sergen Yalçın isterse ekibinde yer alırım. Beşiktaş'ı seviyorum ve tekrar şampiyon olması için elimden geleni yaparım." diye konuştu.

TEKNİK EKİPTE YER ALACAK

Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre, Josef de Souza, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ekibinde yer alacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile birlikte şampiyonluk sevinci de yaşayan Josef de Souza, siyah-beyazlılarda toplamda çıktığı 88 maçta 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

