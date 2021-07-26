Josef de Souza, Alex Teixeira için yeniden devrede

Kara Kartal, uzun bir süredir on numara transferini bitirebilmek için yoğun çaba sarfediyor. Ancak henüz bir netice alınabilmiş değil. Alex Teixeira ile devam eden görüşmelerde büyük yol katedilse de imzalar hâlâ atılamadı.31 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı formayı giymek istese de arada ufak pürüzler bulunuyor. Brezilyalı yıldız da Dubai'de yeni menajeri ile kariyeri konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca diğer bir yandan Teixeira'yı, Al Ahli Kulübü de istiyor. Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, tam da bu olayların yaşandığı sırada yıldız oyuncunun vatandaşı olan Kara Kartal'ın yıldızı Josef de Souza devreye girdi.Teknik ekip ve yönetimle paylaştı Josef, Teixeira ile yaptığı görüşmede, "İlk hafta burada Rizespor ile oynayacağız. Sakın bu maçı kaçırma. Al Ahli Kulübü ile görüşmelerinin olduğunu biliyorum. Daha önce benim de Orta Doğu tecrübem oldu. Bence Türkiye, senin için doğru bir seçim olur. Beşiktaş forması altında ligde ve Avrupa'da birlikte oynayıp, başarılar yakalayalım" dedi. Josef, yaptığı bu görüşmeyi teknik ekip ve yönetim ile de paylaştı.