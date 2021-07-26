Alex Teixeira'nın eşine; "Come to Beşiktaş yenge"

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Alex Teixeira'nın eşinin son paylaşımına binlerce yorum yağdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Alex Teixeira'nın eşine; 'Come to Beşiktaş yenge'
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26 Temmuz 2021 01:36
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldız isim Alex Teixeira, kısa bir süre önce gelen transfer tekliflerini menajeriyle görüşmek üzere Dubai'ye gitti. Brezilyalı ismin eşinin Dubai'den yaptığı paylaşımı Beşiktaş taraftarları yorum yağmuruna tuttu.

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Dubai'ye gitmesinin ardından geçen hafta, "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menajerimle görüşmek üzere Dubai'ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menajerim söyleyecektir" açıklamasını yaptı.

Transfer görüşmelerinin yanı sıra eşi Thais Cristina ile birlikte Dubai'yi gezen Alex Teixeira kısa bir süre içerisinde geleceği hakkında karar verecek. Thais Cristina, Alex Teixeria ile gezdikleri yerlerden fotoğraflar paylaşırken, bir fotoğrafın altına binlerce yorum yazıldı.

Beşiktaş taraftarları, Thais Cristina'ya "Yenge" diye hitap ederken, binlerce "Come to Beşiktaş" yorumları yapıldı. Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbul'un Dubai'den daha güzel olduğunu belirterek, Alex Teixeira'nın siyah-beyazlı takıma imza atması halinde mutlu olacaklarını vurguladılar.


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