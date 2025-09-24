Portekiz Premier Lig'in 1. hafta erteleme maçında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, sahasında Rio Ave'yi konuk etti.Estadio da Luz'da oynanan mücadelede Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, düşme hattındaki Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.86'da'un golüyle öne geçen Benfica, 90+1'de'in golüne engel olamayarak zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.Benfica ile iç sahadaki ilk maçına çıkan teknik direktör Jose Mourinho da böylece yeni takımıyla ilk puan kaybını yaşadı.Portekizli çalıştırıcı takımının başında çıktığı ilk maçta AVS'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.Ligde 6 maç sonunda 14 puan toplayan ve 3. sırada yer alan Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisine düştü.16. basamakta yer alan Rio Ave ise puanını 4'e çıkardı.Ligin gelecek haftasında Jose Mourinho'nun öğrencileri sahasında Gil Vicente ile karşılaşacak. Rio Ave ise Famalicao deplasmanına gidecek.