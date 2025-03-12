Jose Mourinho: 'Rangers'a karşı oynayan biz değildik!'

Tur kapısının hala açık olduğunu savunan Mourinho, "Bir hafta geçirdik ve herkesin kendine göre çıkardığı sonuçlar vardı. Bu seviyede yapacağınız hatalar, maçlara veya turun kaybına neden olur Ancak hala tur kapısı açık. Dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Öz güvenimize zarar verecek bir şey düşünmek istemiyorum. Bir 90 dakika daha var." dedi.



"RANGERS'A KARŞI OYNAYAN TAKIM BİZ DEĞİLDİK"



Rangers'a karşı hata yapmamaları gerektiğini söyleyen Portekizli hoca, "Takım 18 maçtır iyi sonuçlar alıyor, Rangers'a karşı oynayan takım biz değildik! Sadece bu maçı düşünüyoruz, başka bir şey düşünmüyoruz! Arkasında Samsunspor ile zor maça çıkacağız. Ligde şampiyon olmanın öneminin farkındayız ama yarın hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Rangers hata yapmamızı bekleyecek kontra arayacak. Böyle bir takıma hata yapmamalısınız." ifadelerini kullandı.



"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Tur iç ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Ibrox ikonik bir stadyum ve savunmaya dayalı bir oyunu taraftar kabul etmez! Hazırız, Rangers yine hata yapmamızı bekleyecek. Sabırlı mı olmalıyız, bilmiyorum! Atak mı olmalıyız? Defans blokları için çalıştık, umarım sonuna kadar götürürüz. Geleceğiz ve elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.



"İNTİKAM DUYGUSU İÇERİSİNDE DEĞİLİM"



Rangers'tan daha iyi bir takım olduklarını söyleyen Mourinho, "İlk maç sonucu beni kırmadı! 'İntikam' duygusu içerisinde değilim! Bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hatalar yaptık, Rangers bunları iyi kullandı. Birlikte savaştılar ve hak ettiler. İçimde kötü bir duygu, hayal kırıklığı gibi şeyler yok. Pazar günü de önemli maçımız var. Şu an Rangers'ı düşünüyorum, bir şansımız var." açıklamasında bulundu.



"AYNI HATALARI YAPARSAK..."



Jose Mourinho, "Avrupa'da 200 maçım var. Ancak kendi sahamda 2 farklı kaybettiğimi hatırlamıyorum! Rövanş nasıl olur, bilmiyorum. Yarın işimizi yaparsak, turu geçme şansımız mümkün. İstanbul'da çok zor bir maç oynadık ama bizden çok farklı takım değiller. Biz aynı hataları yaparsak, elenmeyi hak ederiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





