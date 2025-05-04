Jose Mourinho derbi kazanamadı!

Jose Mourinho idaresindeki Fenerbahçe, sezonu İstanbul derbisi kazanamadan kapattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho derbi kazanamadı!
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04 Mayıs 2025 21:11
Fenerbahçe, sezonu İstanbul derbisi kazanamadan kapattı.

Bu sezon 4'ü lig 1'i kupa olmak üzere toplam 5 İstanbul derbisine çıkan Fenerbahçe, sadece1 beraberlik alabildi.

Beşiktaş'a karşı ligdeki iki derbiyi, Galatasaray'a karşı ise evinde oynadığı lig derbisinde 3-1, kupa derbisinde ise 2-1 kaybetti.

Fenerbahçe, sadece RAMS Park'ta oynadığı lig derbisinden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Jose Mourinho, sezonu 5 derbide 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kaybetti.

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