Jose Mourinho'dan PSG cevabı!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakkında çıkan Paris Saint-Germain haberlerine cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Jose Mourinho'dan PSG cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2023 16:49
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, basının karşısına geçti.

Portekizli teknik adam, hakkında çıkan Paris Saint-Germain haberlerinin sorulmasına da cevap verdi. Mourinho, "PSG'den bir ilgi var mı? Eğer beni arıyorlarsa, benimle konuşmadıkları için sanırım beni bulamadılar (Gülerek)!" sözlerini kullandı.

Öte yandan Leverkusen maçını da değerlendiren deneyimli antrenör, "Bayer Leverkusen, kontra atakta Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden biri, bu çok açık. Savunma yapıyorlar, rakibin topu kaybetmesini bekliyorlar ve sonra durdurulması zor bir takım oluyorlar çünkü hızlı oyuncular var. Bu anlamda üst düzey bir takım." dedi.

Mourinho, ayrıca, "Bayer Leverkusen karşısında dengeli bir oyun oynar ve iyi bir sonuç elde edersek mutlu olurum" diye konuştu.

Mourinho, Paulo Dybala ve Georginio Wijnaldum'un maçta oynayıp oynamayacağının perşembe günü belli olacağını söyledi.

Roma, Bayer Leverkusen ile perşembe günü saat TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery