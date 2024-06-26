Jose Mourinho'dan ilk lakap: Komutan

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'nde 2 bin taraftarının önünde hazırlıklarına devam etti.
Takımdan 25 dakika önce sahaya gelen teknik direktör Mourinho önce yardımcılarıyla ardından takımla toplantı yaptı. Konuşurken Dzeko ve Levent Mercan'ın omzuna elini koydu.
Çift kale maçı kurulan kuleden takip eden Jose Mourinho'nun futbolculara ismiyle hitap etmesi, Mert Hakan'a "Komutan" demesi, farklı ve sert bir antrenman sistemi uygulaması da dikkat çekti.
Takımdan 25 dakika önce sahaya gelen teknik direktör Mourinho önce yardımcılarıyla ardından takımla toplantı yaptı. Konuşurken Dzeko ve Levent Mercan'ın omzuna elini koydu.
Çift kale maçı kurulan kuleden takip eden Jose Mourinho'nun futbolculara ismiyle hitap etmesi, Mert Hakan'a "Komutan" demesi, farklı ve sert bir antrenman sistemi uygulaması da dikkat çekti.
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