Jose Mourinho'dan ilk lakap: Komutan

Fenerbahçe ile antrenmanlara başlayan Jose Mourinho, Mert Hakan Yandaş'a "Komutan" lakabını taktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan ilk lakap: Komutan
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26 Haziran 2024 10:58
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'nde 2 bin taraftarının önünde hazırlıklarına devam etti.

Takımdan 25 dakika önce sahaya gelen teknik direktör Mourinho önce yardımcılarıyla ardından takımla toplantı yaptı. Konuşurken Dzeko ve Levent Mercan'ın omzuna elini koydu.

Çift kale maçı kurulan kuleden takip eden Jose Mourinho'nun futbolculara ismiyle hitap etmesi, Mert Hakan'a "Komutan" demesi, farklı ve sert bir antrenman sistemi uygulaması da dikkat çekti.

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