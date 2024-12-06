Jose Mourinho: "Cristiano Ronaldo'yu istemiyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo iddiaları hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho: 'Cristiano Ronaldo'yu istemiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2024 12:04
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo iddiaları hakkında konuştu.

Rnnaldo'nun zaten gelmeyeceğini ancak kendisinin de bir forvet transferi istemediğini söyleyen Mourinho, şu sözleri sarf etti;

"Cristiano Ronaldo gelmeyecektir. İlk sebebi elimde çok iyi 3 santrforum var ve ben forvet istemiyorum. Cristiano her zaman Cristiano'dur ama ben istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum. Arabistan'da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var. Türkiye'ye gelmek için İstanbul'un güzelliği dışında ne motive edebilir. Ocak ayı transfer dönemini çok fazla sevmem çünkü o zaman gelen oyuncunun belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Asla transfere hayır demiyorum ama kalkıp Ali Bey'ın ya da Acun Bey'in kapısını çalıp transfer istiyorum demiyorum. Ben sadece fotoğrafsız galibiyet istiyorum."
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery