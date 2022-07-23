Jorge Jesus'un jokeri; Willian Arao

Dinamo Kiev maçında sakatlanmasının ardındanyanındagörevlendirirken bu bölge içinda stoper için joker olarak düşünüyor.Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde Arao'yu 7 maçta stoper mevkiinde oynatan Jesus, zorda kalırsa Fenerbahçe'de de aynı denemeyi yapabilir.Brezilyalı futbolcu da en iyi olduğu pozisyonun ön libero olmasına karşın savunmada da sıkıntı çekmediğini belirtirken "demişti.