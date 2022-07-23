Jorge Jesus'un jokeri; Willian Arao

Fenerbahçe'de savunmada yaşanan eksikliğin ardından Jorge Jesus, Willian Arao'yu da stoper alternatifleri arasına ekledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'un jokeri; Willian Arao
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23 Temmuz 2022 11:22
Fenerbahçe'de, Serdar Aziz'in Dinamo Kiev maçında sakatlanmasının ardından Jorge Jesus, Attila Szalai'nin yanında Marcel Tisserand'ı görevlendirirken bu bölge için Willian Arao da stoper için joker olarak düşünüyor.

Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde Arao'yu 7 maçta stoper mevkiinde oynatan Jesus, zorda kalırsa Fenerbahçe'de de aynı denemeyi yapabilir.



Brezilyalı futbolcu da en iyi olduğu pozisyonun ön libero olmasına karşın savunmada da sıkıntı çekmediğini belirtirken "Stoperde de oynayabilirim, stoperde de kendimi rahat hissediyorum" demişti.



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