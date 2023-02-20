Jorge Jesus'tan Luan Peres'e tam not

Fenerbahçe'de Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Jesus, Luan Peres'i çok beğendi.



Brezilyalı savunmacı, 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta dizinin arkasından yaşadığı sakatlığı atlatsa da hazır hale gelememişti. 8 Ocak'taki Galatasaray derbisinde uzun bir aradan sonra ilk kez kadroya giren Luan Peres, kupadaki İstanbulspor maçında 1, ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde ise 7 dakika süre bulmuştu.



Jorge Jesus, önceki gün Karagümrük ile Samandıra'da oynanan hazırlık mücadelesinde öğrencisini 11'de başlattı.



Attila Szalai'ye yaradı



Jesus, çok iyi bir performans sergilemesi ve bir sıkıntı yaşamaması üzerine 28 yaşındaki öğrencisini 90 dakika sahada tuttu. Böylece Luan, tam anlamıyla sakatlıktan dönmüş oldu.



Başarılı oyuncunun dönmesi, en çok Attila Szalai'ye yarayacak.









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