Jordi Alba, futbolu bırakacağını açıkladı!

Son olarak Inter Miami forması giyen Jordi Alba, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

calendar 07 Ekim 2025 18:25 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 18:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kariyerinde aktif olarak Inter Miami forması giyen Jordi Alba, emeklilik kararı aldı.

36 yaşındaki efsane sol bek, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

VEDA SÖZLERİ

İspanyol yıldız, yayınladığı veda videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, hayatımda bir dönemi kapatmanın zamanı geldi. Bu sezon sonunda profesyonel futbolcu olarak kariyerime son verme kararı aldım. Bunu mutlak bir inançla, dolgunlukla ve mutlulukla yapıyorum. Çünkü bu yolda mümkün olan tüm tutkuyla yürüdüğümü hissediyorum. Ve şimdi yeni bir aşama açmanın ve bir öncekini en iyi duygularla kapatmanın tam zamanı. Futbol bana kesinlikle her şeyi verdi.
 Elimden gelenin en iyisini yapmamı talep eden tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, personelime, kulüp çalışanlarına ve rakiplerime teşekkür ederim. Hayatıma damgasını vuran kulüplere özel bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her şeyin başladığı yer olan Atlético Centro Hospitalense'ye.

Büyümem için bana gerekli güveni veren Cornella'ya. Profesyonel bir soyunma odasında birlikte yaşamayı öğrendiğim ve harika takım arkadaşlarımla olgunlaştığım Nàstic de Tarragona'ya. Birinci Lig'de ilk maçıma çıkma hayalimi gerçekleştirmemi sağlayan kulüp Valencia Club de Futbol'a.

Hayatımın kulübü olan FC Barcelona'ya, çocukken büyümemi sağlayan ve kariyerimin zirvesine ulaşmamı, unutulmaz bir on yıldan fazla yaşamamı ve mümkün olan tüm şampiyonlukları kazanmamı sağlayan kulüp. İspanyol Milli Takımı'na, bu formayı giymiş olmaktan gurur duyuyorum ve tarihinizin bir parçası olduğum için minnettarım. Ve son olarak Inter Miami'ye, bana kapılarınızı açtığınız, beni sevgiyle karşıladığınız ve bu geziyi son ana kadar keyifle tamamlama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim."

KARİYERİ

İspanyol yıldız, kariyerinde ayrıca Valencia ve Barcelona formaları da giydi. Alba, efsaneleri arasına girdiği Barcelona'ya 2012 yılında 14 milyon Euro karşılığında Valencia'dan transfer olmuştu.

KAZANDIĞI KUPALAR

Jordi Alba, kariyerinde 6 LaLiga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Şampiyonası, 1 UEFA Süper Kupası gibi kupalar başta olmak üzere toplamda 21 kupa kazandı.
