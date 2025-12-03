03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-075'
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-180'
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
3-176'
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-175'
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-375'
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Jordan, "Edwards'a ikili sıkıştırma sorunu için tavsiyeler verdim"

NBA efsanesi Michael Jordan, Minnesota Timberwolves yönetiminden bir ismin yaz döneminde kendisine ulaştığını ve Anthony Edwards'ın ikili sıkıştırmalar karşısında yaşadığı zorluklar üzerine bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

calendar 03 Aralık 2025 13:35
Haber: Sporx.com dış haberler
Jordan, 'Edwards'a ikili sıkıştırma sorunu için tavsiyeler verdim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA efsanesi Michael Jordan, Minnesota Timberwolves yönetiminden bir ismin yaz döneminde kendisine ulaştığını ve Anthony Edwards'ın ikili sıkıştırmalar karşısında yaşadığı zorluklar üzerine bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

Jordan, bu hafta yaptığı dikkat çekici açıklamayla perde arkasına dair nadir bir detay paylaştı. Efsane oyuncu, Timberwolves'ın yaz boyunca kendisine başvurarak Anthony Edwards'ın geçen sezon sık karşılaştığı ikili sıkıştırmalar ve buna karşı geliştirmesi gereken çözümler hakkında bilgi aldığını söyledi.

Jordan, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:


"Bu yaz Minnesota'da üst düzey bir yöneticiyle bir görüşme yaptım ve bana Anthony Edwards'tan bahsediyordu. Sezon boyunca onun sürekli ikili sıkıştırmaya maruz kaldığını duymuştum. İkili sıkıştırmayla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Bu, bir oyuncuya gösterilebilecek en büyük saygıdır; bir takım sizi durdurmak için sizi iki kişiyle savunmak zorunda hissediyorsa bu büyük bir iltifattır. Peki ikili sıkıştırmayı nasıl kırarsınız? Topsuz alanda hareket edersiniz, alçak posta geçersiniz, ikili sıkıştırma gelmeden geçebileceğiniz skor opsiyonları bulursunuz. İşte oyuncular bu tür bilgileri istediklerinde yaptığım konuşmalar bunlar."

Ligin yükselen yıldızlarından biri olarak görülen Edwards, zaman zaman ikili sıkıştırmalar karşısında skor üretmekte zorlandığını açıkça dile getirmiş ve bu konuda Jordan'dan tavsiyeler almıştı.

Jordan'ın yönlendirmesiyle Edwards'ın oyununda büyük bir gelişim gözlemlendi. Timberwolves'ın yıldızı bu sezon maç başına 28.9 sayı, 4.5 ribaund ve 3.9 asist üretiyor; yüzde 49.1 saha içi ve yüzde 40.9 üç sayı isabetiyle oynuyor. Jordan'ın desteği, genç oyuncunun potansiyelini en üst seviyeye taşımaya çalıştığı bu süreçte önemli bir rol oynuyor.

Edwards, bu gelişimle birlikte Timberwolves'ı Batı Konferansı'nda yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.