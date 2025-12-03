NBA efsanesi Michael Jordan, Minnesota Timberwolves yönetiminden bir ismin yaz döneminde kendisine ulaştığını ve Anthony Edwards'ın ikili sıkıştırmalar karşısında yaşadığı zorluklar üzerine bir görüşme yaptıklarını açıkladı.Jordan, bu hafta yaptığı dikkat çekici açıklamayla perde arkasına dair nadir bir detay paylaştı. Efsane oyuncu, Timberwolves'ın yaz boyunca kendisine başvurarak Anthony Edwards'ın geçen sezon sık karşılaştığı ikili sıkıştırmalar ve buna karşı geliştirmesi gereken çözümler hakkında bilgi aldığını söyledi.Jordan, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:Ligin yükselen yıldızlarından biri olarak görülen Edwards, zaman zaman ikili sıkıştırmalar karşısında skor üretmekte zorlandığını açıkça dile getirmiş ve bu konuda Jordan'dan tavsiyeler almıştı.Jordan'ın yönlendirmesiyle Edwards'ın oyununda büyük bir gelişim gözlemlendi. Timberwolves'ın yıldızı bu sezon maç başına 28.9 sayı, 4.5 ribaund ve 3.9 asist üretiyor; yüzde 49.1 saha içi ve yüzde 40.9 üç sayı isabetiyle oynuyor. Jordan'ın desteği, genç oyuncunun potansiyelini en üst seviyeye taşımaya çalıştığı bu süreçte önemli bir rol oynuyor.Edwards, bu gelişimle birlikte Timberwolves'ı Batı Konferansı'nda yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.