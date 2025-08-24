Jonathan Rowe, Bologna'da!

Marsilya'da takım arkadaşı Adrien Rabiot ile soyunma odası yaşadığı kavga sonucunda kadro dışı kalan Jonathan Rowe'un yeni durağı resmiyet kazandı.
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, 22 yaşındaki genç sol kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan ekibi, bu transfer için Marsilya kulübüne 19.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.
İngiliz oyuncu, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer almıştı.
Kariyerine Norwich City'de başlayan Rowe, geçen yıl kiralık oynadığı Marsilya'ya sezon başında bonservisiyle transfer olmuştu.
Genç futbolcu, Marsilya kariyerinde 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.
Marsilya, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot ile Rowe'u "kabul edilemez davranışlar" sergilemeleri nedeniyle transfer listesine koymuştu.
NELER YAŞANMIŞTI?
Ligue 1'in ilk haftasında Marsilya, 10 kişi kalan Rennes'e 1-0 mağlup olmuştu.
Bu karşılaşmanın sonrasında Fransız basınında çıkan haberlere göre Rabiot ve Rowe arasında fiziksel bir tartışma ortaya çıktı.
Bu yaşanan olaylar sonrasında ise Marsilya, iki oyuncusunu da kadro dışı bırakmıştı.
Fransız kulübü, resmi açıklamasında uygunsuz davranışlar nedeni ile iki oyuncunun da transfer listesine eklendiğini açıklamıştı.
