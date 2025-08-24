Jonathan Rowe, Bologna'da!

NELER YAŞANMIŞTI?

Ligue 1'in ilk haftasında Marsilya, 10 kişi kalan Rennes'e 1-0 mağlup olmuştu.

Bu karşılaşmanın sonrasında Fransız basınında çıkan haberlere göre Rabiot ve Rowe arasında fiziksel bir tartışma ortaya çıktı.

Bu yaşanan olaylar sonrasında ise Marsilya, iki oyuncusunu da kadro dışı bırakmıştı.

Fransız kulübü, resmi açıklamasında uygunsuz davranışlar nedeni ile iki oyuncunun da transfer listesine eklendiğini açıklamıştı.