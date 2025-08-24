24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
0-161'
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Jonathan Rowe, Bologna'da!

Bologna, Marsilya forması giyen Jonathan Rowe'yi 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

Jonathan Rowe, Bologna'da!
Marsilya'da takım arkadaşı Adrien Rabiot ile soyunma odası yaşadığı kavga sonucunda kadro dışı kalan Jonathan Rowe'un yeni durağı resmiyet kazandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, 22 yaşındaki genç sol kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan ekibi, bu transfer için Marsilya kulübüne 19.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

İngiliz oyuncu, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer almıştı.

Kariyerine Norwich City'de başlayan Rowe, geçen yıl kiralık oynadığı Marsilya'ya sezon başında bonservisiyle transfer olmuştu.


Genç futbolcu, Marsilya kariyerinde 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Marsilya, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot ile Rowe'u "kabul edilemez davranışlar" sergilemeleri nedeniyle transfer listesine koymuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ligue 1'in ilk haftasında Marsilya, 10 kişi kalan Rennes'e 1-0 mağlup olmuştu.

Bu karşılaşmanın sonrasında Fransız basınında çıkan haberlere göre Rabiot ve Rowe arasında fiziksel bir tartışma ortaya çıktı.

Bu yaşanan olaylar sonrasında ise Marsilya, iki oyuncusunu da kadro dışı bırakmıştı.

Fransız kulübü, resmi açıklamasında uygunsuz davranışlar nedeni ile iki oyuncunun da transfer listesine eklendiğini açıklamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
