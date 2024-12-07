Jonas Svensson: "Bende yetenek yok, mücadele var"

Beşiktaşlı futbolcu Jonas Svensson, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Jonas Svensson: 'Bende yetenek yok, mücadele var'
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07 Aralık 2024 22:32
Son güncelleme 07 Aralık 2024 22:37
Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin Norveçli sağ beki Jonas Svensson, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe derbisine iyi hazırlandıklarını söyleyen Jonas Svensson, "Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyor. Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak. İyi mücadele ettik, iyi savaştık" diye konuştu.

'TAKIMIMA YARDIM ETMEK İSTİYORUM'

Kendisini hep hazır tuttuğunu ifade eden 31 yaşındaki oyuncu,"Yetenek yok mücadele etmem lazım. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum. Maximin çok iyi ve hızlı bir oyuncu. Ona karşı çok konsantre oynamam gerekiyordu" diyerek sözlerini noktaladı.



 
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