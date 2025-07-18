Johan Elmander'den Galatasaray yorumu!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Johan Elmander, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane hakkında açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılıların eski yıldızlarından Johan Elmander, önümüzdeki sezon da Galatasaray'ın şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu belirtti.
Elmander "Leroy Sane transferi çok önemli. Üst düzey bir oyuncu ve kesinlikle Galatasaray'da fark yaratacaktır. Osimhen'in kalitesi zaten tartışılmaz. Yine başarılı olur. İyi transferlerle hem şampiyonluğun geleceğini hem de Avrupa'da Galatasaray'ın önemli seviyelere ulaşacağını düşünüyorum" dedi.
Sarı-kırmızılıların eski yıldızlarından Johan Elmander, önümüzdeki sezon da Galatasaray'ın şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu belirtti.
Elmander "Leroy Sane transferi çok önemli. Üst düzey bir oyuncu ve kesinlikle Galatasaray'da fark yaratacaktır. Osimhen'in kalitesi zaten tartışılmaz. Yine başarılı olur. İyi transferlerle hem şampiyonluğun geleceğini hem de Avrupa'da Galatasaray'ın önemli seviyelere ulaşacağını düşünüyorum" dedi.