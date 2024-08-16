Tecrübeli oyuncu Joe Harris, NBA'den emekliye ayrıldı.



The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre 32 yaşındaki Harris, Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets ve Detroit Pistons formaları giydiği 10 yıllık NBA kariyerinin ardından basketboldan emekli oldu.



2014 NBA Draftı'nın ikinci turunda Virginia Üniversitesi'nden 33. sıradan seçilmiş olan Harris, zaman içinde ligin en iyi üç sayı şutörlerinden biri haline gelmişti.



Harris, 504 kariyer normal sezon maçında maç başına 2,0 üçlük isabetinin yanı sıra 10,3 sayı, 3,0 ribaund ve 1,6 asist ortalamaları yakalamış ve üç sayı çizginin gerisinden %43,6'lık bir isabet oranı kaydetmişti.





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