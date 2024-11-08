Joe Cole: "Osimhen olağanüstüydü!"

İngiliz eski yıldız Joe Cole, Tottenham'a karşı iki gol atan Victor Osimhen için, "Olağanüstü" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Joe Cole: 'Osimhen olağanüstüydü!'
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08 Kasım 2024 10:22
İngiliz eski yıldız Joe Cole, Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Cole, Osimhen'in performansı için, "Olağanüstü" yorumunda bulundu.

Joe Cole, "Baştan sona çılgıncaydı! Draguşin, unutulmayacak derecede kötü bir gece geçirdi. Osimhen olağanüstü bir performans gösterdi. Solanke'nin golünden sonra Tottenham'ın oyununa saygı duymalısınız. Orada bir şeyler oldu ve direndiler, bu maçtaki olumlu tek şey bu." sözlerini sarf etti.

Bir başka İngiliz eski yıldız Peter Crouch ise, "Galatasaray, bu maçı daha kolay kazanmalıydı. Çok fazla gol pozisyonu ürettiler ve inanılmaz oynadılar." diye konuştu.

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