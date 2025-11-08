08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
0-240'
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-081'
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
0-041'
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
0-010'
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
0-011'
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
0-012'
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-178'
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-037'
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Joao Pereira: "2 puan kaybeden taraf bizdik"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

08 Kasım 2025 19:49
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"2 PUAN KAYBEDEN TARAF BİZDİK"

Portekizli teknik adam, oyuncularının sergilediği performanstan memnun olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçı kaybetmedik ama kaybetmiş olsaydık da oyuncularımın bu performansından sonra üzülmezdim. Birçok fırsat yarattık. Önemli olan reaksiyon göstermek, karakter göstermek. Trabzonspor'a bütün saygımla söylüyorum; bugün 2 puan kaybeden taraf bizdik."



BASIN TOPLANTISI


Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, rakipleri karşısında 2 puan kaybeden taraf olduklarını savundu. 

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın iki bölümünün bulunduğunu belirterek, "İlk yarı ve ikinci yarı olarak değil, yediğimiz gol öncesi ve sonrası olarak iki bölümden oluşuyor. Yediğimiz gole kadar olan bölümde oyuncularım biraz korkmuş gibi maçı izliyordu, 'ne olacak' diye bekliyor gibiydiler. Golden sonra oyuncularım kendilerine geldi ve kendi içlerinde özgürleşti." dedi.

Daha sonra kendileri için iyi bir maç olduğunu vurgulayan Pereira, şöyle devam etti: 

"Zaten siz de izlediniz. Ben istatistiklere bakmadım ama buraya gelip kaleye 24 şut atan başka bir takım yoktur herhalde. Ayrıca oyuncularım maç içerisinde 4-5 çok net gol pozisyona girdi. Oyuncularımın yediğimiz golden sonraki performanslarından çok memnunum. Eğer biz bu maçı 1-0, 2-1 kaybetseydik de ben burada gururlu bir hoca olarak karşınızda olurdum. Siz de biliyorsunuz futbolda sonuç, 3 puan çok önemli. Benim için de önemli ama daha önemlisi sahada gösterdikleri mantalite ve karakter. Bu beni mutlu ediyor. Puanlardan daha önemli. Trabzonspor'a tüm saygımla söylüyorum, dürüst olmak gerekiyorsa bence bugün Alanyaspor 2 puan kaybetti."

Pereira, geçen hafta sahalarında Gaziantep FK maçında aldıkları beraberlikten memnun olmadığını ifade ederek, "Ama bugün mutluyum. Oyuncularıma bunu söyledim. Söylediğim şeylerin yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlara karşı oyuncularım daha iyi oyunlar, daha iyi maç çıkarıyor. Ben bütün takımlara karşı böyle oynamalarını istiyorum. Ben bunun için çalışıyorum ve savaşıyorum. Futbolda her rakibe saygı duyuyorum. 3 sonuç vardır ama önemli olan oyuncularımın sahada ne yaptığı ve ne gösterdiği. Bugün de çok iyi şeyler yaptılar ve iyi şeyler gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 5 5 2 13 6 20
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 20 15 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 12 22 13
13 Kasımpaşa 12 2 5 5 11 15 11
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
