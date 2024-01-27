Joao Pedro yıldızlaştı Brighton 5 golle turladı

İngiltere FA Cup karşılaşmasında Brighton deplasmanda Sheffield United'ı 5-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Joao Pedro yıldızlaştı Brighton 5 golle turladı
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27 Ocak 2024 20:06
İngiltere FA Cup 4. tur karşılaşmasında Brighton deplasmanda Sheffield United'ı 5-2 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Facundo Buonanotte, 29, 52, 67. dakikalarda Joao Pedro ve 90+7. dakikada Danny Welbeck, Sheffield United'ın 44. dakikada Gustavo Hamer ve 45+8. dakikada William Osula kaydetti.

Brighton'un bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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