İngiltere FA Cup 4. tur karşılaşmasında Brighton deplasmanda Sheffield United'ı 5-2 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.



Brighton'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Facundo Buonanotte, 29, 52, 67. dakikalarda Joao Pedro ve 90+7. dakikada Danny Welbeck, Sheffield United'ın 44. dakikada Gustavo Hamer ve 45+8. dakikada William Osula kaydetti.



Brighton'un bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.



