Joao Pedro'dan kırmızı kart açıklaması

Fenerbahçe'nin Giresunspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada kırmızı kart gören Joao Pedro, Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Joao Pedro'dan kırmızı kart açıklaması
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13 Kasım 2022 16:39
Joao Pedro
Joao Pedro
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 14. haftasında evinde Giresunspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ilk devresinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan tecrübeli futbolcu Joao Pedro, kırmızı kart hakkında bir açıklamada bulundu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Pedro, "Takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm. Bu kötü günün sorumluluğu bana ait ve bunu unutmayacağım. Bu negatif bir an ama beni düşürmesine izin vermem. Kolay kolay pes etmem. Asla vazgeçmeyeceğimden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 resmi maça çıkan Joao Pedro, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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